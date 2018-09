e che diverranno per l’occasione palcoscenico di performance di altissimo livello. L’idea di movimento e connessione con la città, fulcro di due settimane di studio da parte dei due Artisti preso gli spazi del centro nazionale di produzione della danza Scenario Pubblico a Catania e con i giovani danzatori del programma MoDem Pro, troverà attuazione venerdì 21 settembre in una performance che ‘conquisterà’ le stazioni metropolitane della città, convergendo, alle ore 17.00, alla stazione Stesicoro. Quest’ultima, per l'occasione, ospiterà anche la musica dal vivo di Jacaranda - Piccola Orchestra Giovanile dell'Etna, all'insegna dello slogan "Catania si muove!", coniato in collaborazione con il partner Ferrovia Circumetnea.catanese sarà contaminato da linguaggi del corpo. Il 19 settembre alle 12:30 l’ex Monastero dei Benedettini, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, sarà luogo di una prima performance di dance attack, in cui la fisicità troverà espressione all’interno della magnifica cornice architettonica di questo luogo, da sempre simbolo di idee e conoscenza. Il 20 settembre alle 18:00 sarà la volta del Museo Civico Castello Ursino, simbolo della nascita della scuola poetica siciliana.del linguaggio corporeo sul territorio catanese, animando e smuovendo il tessuto urbano per anticipare l'idea propagatrice intrinseca nella stagione 2018/19 di danza di Scenario Pubblico che porta il nome di (((ECO))). Stagione che sarà inaugurata dall’evento conclusivo di questo percorso con una performance che avrà luogo sabato 22 settembre alle 19:30 presso gli spazi di Scenario Pubblico. «Con tenacia, lucidità, visione e continua voglia di andare avanti e di perfezionarci – afferma il coreografo e Direttore Artistico di Scenario Pubblico Roberto Zappalà - abbiamo dato una casa alla danza contemporanea, adesso “propagando” le emozioni che gli spettacoli ci offrono dobbiamo continuare a far sognare il pubblico lasciando ampio spazio alle interpretazioni."