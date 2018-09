Salvo Pogliese. Consiglio all'interno del quale si trovano volti noti alla politica locale e non. Il presidente è infatti l'avvocato Giuseppe Marletta, già presidente di Asec trade - incarico che ha continuato a ricoprire in regime di prorogatio, ma che ora dovrà lasciare - scelto dalla passata amministrazione in quota Sammartino.per via del sostegno del deputato regionale del Pd all'uscente sindaco Bianco. Marletta è stato anche assessore di Raffaele Stancanelli, in quota Udc, partito che rappresenta anche alla provincia dove è stato assessore al Patrimonio quando presidente era Raffaele Lombardo.che entra in Multiservizi in quota Raffaele Lombardo. L'ex assessore del Comune di Riposto scelto in quota Crocetta, dopo la rottura con il Megafono, nel 2016, si riavvicina agli autonomisti. Sostiene Gianfranco Vullo, sottratto ai democratici e candidato con Idea Sicilia, alle ultime regionali e Salvo Pogliese alle amministrative dello scorso mese di giugno.di Grande Catania, Alessandro Campisi, vicepresidente della seconda municipalità, che dal Megafono lo ha seguito tra i lombardiani.