un mirato servizio di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dell’illegalità, nell’ambito del c.d. “Modello Trinacria”, effettuando numerosi controlli amministrativi e di Polizia Giudiziaria nelle zone di Cibali, Nesima e Monte Po. In particolare, gli agenti hanno effettuato il controllo di un terreno incolto ubicato nel rione Monte Po, dove era stata segnalata la presenza di vari animali, tra cui cavalli e cani.e alcune stalle dov’erano stabulati un puledro e 4 caprini, oltre a 5 box in cui si trovavano 5 cani di razza pitbull. Gli animali, visitati dai veterinari dell’A.S.P., oltre ad essere trovati sprovvisti di microchip, sono stati giudicati in cattive condizioni di salute. Per questi motivi, i proprietari degli animali sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamento di animali; inoltre sono stati sanzionati per una serie d’infrazioni amministrative, per un importo totale di 27.128,00 euro.320 veicoli, molti dei quali grazie al sistema automatizzato ANPR e controllati, presso i propri domicili, 10 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Inoltre, sono state contestate 26 contravvenzioni al C.d.S, per un totale di 8.597,00 in sanzioni. Sono stati controllati anche vari esercizi pubblici, tra cui una rivendita ambulante di frutta e verdura che è stata sanzionata per mancanza della licenza e dei requisiti professionali richiesti; in questo caso, le sanzioni ammontano a 5.647,00 euro. Le 14 cassette di ortaggi e di frutta, sono state donate in beneficenza a strutture di volontariato locali.a conclusione di mirate ricerche, hanno arrestato il pregiudicato P.M.F., colpito da Ordinanza di Esecuzione di Misura Cautelare Personale emessa dal Gip della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. L’uomo, che già era stato colpito da Ammonimento Questorile nel 2014 per aver perpetrato atti persecutori nei confronti della propria compagna, aveva continuato nei suoi abietti comportamenti tanto da essere tratto in arresto, nel mese di luglio u.s., per essersi presentato a casa della donna e averla minacciata di morte. Poiché nemmeno l’arresto aveva convinto lo stalker a desistere dal suo atteggiamento persecutorio, gli agenti del Commissariato hanno compiutamente informato l’Autorità Giudiziaria competente che ha emesso il provvedimento restrittivo.