servizio partito da cinque giorni ma già al centro di una polemica non indifferente. L'amministrazione ha denunciato alla Procura la ditta uscente, La SenEco, accusata di non aver svolto il servizio l'ultimo giorno, lasciando i cassonetti stracolmi.al contrario di aver scaricato 840 tonnellate di rifiuti proprio tra sabato e domenica scorse. In attesa di capire chi abbia le responsabilità e quando la città potrà sembrare pulita, la Dusty diffonde un comunicato stampa sulle modalità di raccolta., Dusty intende stipulare un contratto virtuoso con l’Amministrazione Comunale ed i cittadini, ma per fare in modo che il patto produca i migliori risultati occorre che ognuno faccia bene la propria parte. L’impresa deve garantire l’esecuzione regolare dei servizi, i cittadini devono sposare il progetto, differenziando correttamente i rifiuti e non abbandonando rifiuti sul territorio, l’Amministrazione Comunale deve sanzionare i cittadini che non rispettano le regole, applicare le penali - laddove il disservizio scaturisca da una reale inefficienza dell’impresa - e pagare puntualmente i canoni.diretto con il cittadino. Un numero telefonico che ogni Catanese potrà utilizzare per inviare tramite whatsapp segnalazioni riguardanti disservizi, suggerimenti o encomi, allegando materiale fotografico da cui si evinca chiaramente giorno, ora e strada di riferimento. Questo strumento potrà essere utilizzato anche per denunciare eventuali comportamenti scorretti degli operatori Dusty, inefficienze legate allo svolgimento del servizio, mancato rispetto delle modalità di raccolta da parte di cittadini poco virtuosi, reclami o richieste di varia natura, ma anche per esprimere i propri consensi e la propria soddisfazione per i servizi svolti. Il numero telefonico messo a disposizione da Dusty è 351 2152778. Dobbiamo tutti insieme guardare il territorio che ci circonda con occhi nuovi e sentirci parte integrante di un progetto che ci vede protagonisti attivi. Dusty non può combattere da sola per un mondo migliore, ma ha bisogno di tutti voi".