un'assoluta priorità - ha detto il primo cittadino che ha scandito le tempistiche immaginate per portare a casa il risultato. "Oggi vogliamo avviare formalmente il percorso di approvazione - ha ribadito - un’attività che riguarderà la Giunta e il Consiglio comunale, che ha già dimostrato grande sensibilità sulle urgenze di questa città, come in occasione del voto sulle misure correttive". E ancora: "Ci apprestiamo a predisporre le linee guida da presentare al senato cittadino dopo il confronto con le organizzazioni categoria, datoriali, sindacali e le associazioni. La nostra ambizione è presentarle entro il mese di dicembre per consentire al Consiglio comunale di analizzarle e poi, dopo approvazione dello schema di massima, vorremmo approvare il Prg entro un paio di anni".di tutti i soggetti coinvolti, a partire dall'esperto che materialmente aiuterà a redigere il Prg, il professor Paolo La Greca, e dai dirigenti, il direttore dell'Urbanistica, Biagio Bisignani e la responsabile dell'ufficio Pianificazione Urbanistica Progetti Speciali, Rosanna Pelleriti. Oltre che della commissione consiliare permanente, presieduta dal consigliere di Diventerà Bellissima, Manfredi Zammataro, e delle varie municipalità.e confronto - ha sottolineato Pogliese che ha spiegato anche come, il punto di partenza della sua amministrazione sarà il lavoro svolto dall'amministrazione Stancanelli (che si era avvalsa della collaborazione dello stesso Paolo La Greca). "Abbiamo bisogno di fare scelte sul trasporto e sulla viabilità, di liberare la città dalla cintura ferroviaria - ha continuato il sindaco - e immaginare un collegamento più costante tra nuove fermate metropolitana - e la città"."Sulla pianificazione urbanistica comunale, abbiamo più cicatrici che pelle - ha detto il professore. Catania deve diventare un ecosistema urbano ecosostenibile - ha proseguito - solo così si può innalzare la qualità della vita. Questa è un’ambizione alla quale sarà soggetta tuta la pianificazione. Se dovessi sintetizzare tre temi centrali - ha continuato - parlerei di riabilitazione del centro della città, in tutte le sue componenti, mobilità e incentivazione del valore turistico in una prospettiva di rigenerazione urbana".linee guida che "vanno ripensate - ha detto ancora - perché negli anni la città è cambiata". Massima disponibilità è stata data da parte degli uffici, da Bisignani e dalla Pelleriti che hanno parlato di necessità di avere regole certe per ottenere il risultato, da parte della presidenza del consiglio, dei consiglieri comunali componenti della commissione urbanistica - tra cui, oltre al presidente Zammataro, i due esponenti Cinque stelle, Graziano Bonaccorsi e il capogruppo Giovanni Grasso - e dalle associazioni di categoria, come Confcommercio "staremo a vedere - ha commentato il direttore Sorbello - ma siamo ottimisti" o Confindustria, il cui presidente Antonello Biriaco ha evidenziato la partenza con il piede giusto e parlato di "giornata storica". "L'amministrazione sta dimostrando di essere attenta alle esigenze della città - ha affermato - e di avere chiari gli obiettivi. Il Prg è indubbiamente uno di quei fattori fattori si crescita della città - ha aggiunto - e noi siamo contenti dell'impegno preciso assunto".