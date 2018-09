Si è insediata questa mattina la commissione straordinaria composta dai dottori Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, Brunello Pollifrone, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Roma, e dall'avvocato Angelo Vitarelli, alla presenza (in qualità di segretario) di Agata Carla Basile, funzionario dell’Ordine. In verità si apre una fase di "traghettamento" per l'ente catanese verso le nuove elezioni che si dovranno tenere entro tre mesi.Come si legge nel verbale di insediamento alla "Commissione straordinaria competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto, con l’incarico di convocare l’assemblea per l’elezione del Consiglio direttivo per il quadriennio 2018/2022 e di amministrazione l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania fino all’insediamento dei nuovi organi""Commissione Straordinaria ha revocato, con effetto immediato, le elezioni suppletive che erano previste per i giorni 21, 22, e 23 settembre 2018".per mettere in campo liste e candidati.