agenti della Polizia di Frontiera durante l’imbarco del volo in partenza per Bucarest Otopeni della compagnia Wizz Air, ha proceduto all’arresto del cittadino rumeno Daniel Florin Tocca nato a Constanta “Romania” il 27.06.1983, in quanto lo stesso destinatario di ordine di cattura per un mandato di arresto europeo, spiccato dalle autorità tedesche, per reati contro il patrimonio.insospettiti anche dal suo atteggiamento timoroso, sono riusciti ad identificarlo, approfondendo il controllo che ne permetteva la cattura. A conclusione degli atti di rito l’arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania a disposizione della A.G. competente.