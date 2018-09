Lunghe file e rallentamenti in direzione Messina a partire dallo svincolo di San Giovanni Galermo. Nessun incidente, così come confermato dalla sala operativa della Polstrada, ha provocato gli incolonnamenti. A mandare totalmente in tilt il traffico alcuni lavori che si stanno svolgendo sulla sede stradale nei pressi della galleria dopo lo svincolo di Gravina di Catania.