È inaccettabile che si possa esaltare l’immagine di un personaggio negativo, per quanto cinematografico, espressione di quella criminalità mafiosa - in questo caso di tipo camorristico - che ha riempito di sangue la nostra città, nel passato, lasciando sul selciato servitori dello Stato, uomini del diritto e giornalisti. Che sia di monito per tutti: a Catania non c’è spazio per questo tipo di celebrazioni. Il murale sarà interamente eliminato entro lunedì a spese dell’esercente.