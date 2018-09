Così il pentito Carmelo Di Mauro, 'u ciociu, descrive Giovanni Geraci, l’indagato chiave dell’inchiesta "Salette" scattata ieri a San Cristoforo. Attorno alla sua figura ruota l’operazione che ha portato ad azzerare la “cabina di regia” di diverse piazze di spaccio. Giovanni Geraci è immortalato nel 2016 davanti l’abitazione di Salvatore Panassiti, proprio in via S. Maria delle Salette, a pochi passi dall’oratorio dove ha studiato da giovanissimo anche il padrino Nitto Santapaola. Davanti casa di Panassiti passa anche Massimiliano Salvo, u carruzzeri. Il boss arrestato nel blitz Penelope nel 2017 sarebbe il riferimento della gang della droga. Ed allora ecco che un’intercettazione permette di incastrare il tassello del mosaico. È il 17 luglio: Carmelo Andrea Musumeci parla con la sua compagna informandola che quella sera avrebbe fatto tardi perché “cicitta” aveva organizzato una festa di compleanno. “.. questa sera Giovanni, "cicitta" ...ha compiuto gli anni e mi ha invitato a casa sua”. Bingo per gli investivatori: Giovanni Geraci compie gli anni proprio il 17 luglio.“Ciu, Ciuzza e anche Sciù”. Tante, anzi tantissime, sono le conversazioni captate e che sono elencate in modo cronologico nell’ordinanza firmata dalla Gip Simona Ragazzi. Ad esempio quando nel 2016 i carabinieri arrestano Giovanna Bartolotta per il ritrovamento di droga e armi (sarà condannata a 3 anni), Giuseppe Musumeci avverte immediatamente Geraci. E lo chiama “Sciù”GERACI: ohuMUSUMECI: "Sciu", ero qua con Santo (LA FERLITA)GERACI: ehMUSUMECI: mi ha detto che là sotto, dove l'altra volta abbiamo sparato le bombe (fuochi di artificio) "scassanu macari" (sono entrati anche lì)GERACI: "macari" (anche lì) ?MUSUMECI: siGERACI: hanno perquisito?MUSUMECI: siGERACI: va bene, va, chiudi. Tanta è la prudenza durante le chiamate al telefono. E capita che si parli della “Toyota” o della “carne”, ma è evidente per gli inquirenti il riferimento alla droga. Le indagini portano tutte in una direzione: la testa criminale sarebbe Geraci, mentre Panassiti (all’epoca ai domiciliari) avrebbe il ruolo di “cassiere”.ancora operativo in via della Concordia nell'ambito della famiglia Cappello”. Il nome di "Cicitta" poi lo troviamo anche nella piramide disegnata dal pentito, e pubblicata in esclusiva su LiveSiciliaCatania, nel gradino in cui parla dei personaggi che farebbero parte della squadra di Massimiliano Salvo. Un'altra conferma della vicinanza del gruppo al boss dei Cappello. ‘Cicitta inoltre - sempre a dire del collaboratore - sarebbe stato presente a una consegna di armi da parte di Carmelo Andrea Musumeci al boss Massimiliano Salvo. “La necessità di dotare i sodali di armi nasceva a seguito di un dissidio che sarebbe sorto con Nuccio dei Carcagnusi (clan Mazzei, ndr)”, scrive la Gip. Anche il trafficante Sebastiano Sardo, detto Occhiolino, riconosce Giovanni Geraci. In un verbale, il pentito definisce “Cicitta come un affiliato al clan Cappello che si occupa di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana in via Madonna delle Salette”.