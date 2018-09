, all'interno del quale dovranno essere inserite le "manovre" approvate ieri con il voto sulle misure correttive al piano di rientro imposte dalla Corte dei conti. Ma resta il fatto che il consiglio comunale, alla sue seconda uscita, ha dato il via libera - o meglio ha preso atto - a quanto necessario per tentare di evitare il dissesto decretato dai giudici contabili. Con 21 presenti, 19 favorevoli e 2 astenuti, la delibera è passata. Non prima di un lungo dibattito durante il quale ogni parte politica ha interpretato il proprio ruolo: con le opposizioni - il gruppo Con Bianco per Catania (che però è erimasto in aula - e Catania 2.0 - a puntare il dito su quanto affermato dai revisori dei conti e difendere l'operato della passata amministrazione e i gruppi di maggioranza a quello dell'attuale amministrazione. I cui numeri hanno consentito, comunque, di portare a casa la delibera.di colpa "di questa amministrazione- ha affermato il capogruppo Giovanni Grasso - e noi dobbiamo fare scelte responsabili. Ci faremo sentire, e credo che saremo ascoltati, in occasione della redazione del bilancio - ha continuato - ma noi, in linea con il governo nazionale, non vogliamo mettere in ginocchio lavoratori e creditori. il governo si assumerà il carico, non finanziario ma legislativo, di andare incontro alle esigenze dei comuni come Catania" - ha aggiunto:. Atteggiamento mantenuto dal vicepresidente Lanfranco Zappalà e dal collega e capogruppo, Daniele Bottino (Enzo Bianco era assente perché impegnato in questioni istituzionali - che sono rimasti in aula "per una delibera - ha detto Bottino - che è una grande responsabilità".Misto compreso - sotto gli occhi attenti del sindaco Pogliese, che è rimasto in aula per tutta la durata del consiglio (mancavano invece i revisori dei conti). “La delibera si limita doverosamente a prendere atto e trascrivere in un manovra correttiva i rilievi della Corte dei Conti. Questa delibera -ha affermato il sindaco aprendo il dibattito - ci mette in condizione di avviare un percorso per tentare di evitare il dissesto con un’azione diversificata, di riordino dei documenti contabili le cui criticità sono state evidenziate dalla corte dei conti ma anche con il ricorso che il prof. Cariola depositerà tra qualche giorno e la possibilità che offre il decreto mille proroghe di un nuovo piano di riequilibrio. Lo facciamo consapevoli tuttavia, come abbiamo detto fin dal primo giorno dell’insediamento, che è comunque necessario che il governo nazionale ci dia un congruo contributo che ci metta in grado di riequilibrare i conti comunali”.- 449.472.210,85euro - dovranno trovare spazio negli strumenti finanziari dal rendiconto 2017 al previsionale 2022. "Come dicono nel loro parere gli stessi revisori dei conti - ha spiegato l'assessore al Bilancio e vicesindaco Roberto Bonaccorsi - le misure adottate, sono assolutamente corrispondenti a quelle volute della Corte dei conti. Un documenti di programmazione -ha precisato - i cui contenuti verranno opportunamente trasfuse nei successivi documenti contabili”. Bonaccorsi, in conclusione, si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa, specificando di essere disponibile a spiegare il piano di riequilibrio "su cui hanno parlato in tanti - ha detto - ma letto in pochi" e le affermazioni "fantasiose" di qualcuno. "Ad esempio - ha evidenziato - gli otto milioni (di cui ha parlato l'ex assessore Di Salvo in aula, riprendendo quanto affermato dall'ex assessore al Bilancio dell'amministrazione Bianco proprio su LiveSicilia, in riferimento al fondo di accantonamento per debiti fuori bilancio potenziali ndr) sono una favola".consigliere Andrea Barresi, fatto proprio dall’amministrazione, con cui si è stato approvato un emendamento che istituisce una cabina di regia composta da dirigenti dell’ente per verificare l’attuazione delle misure correttive. "Lo spirito - ha spiegato il consigliere proponente - è quello di dotarsi di un organo che possa controllare la corretta applicazione delle misure correttive".