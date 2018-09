Alessandra Costanzo, Andreazzurra Gullotta e il coro Free Gospel Sound, Alfio Guzzetta, Gregorio Lui, Riccardo Maria Tarci coordinati da Orazio Torrisi, leggeranno e canteranno alcune poesie e ballate che avrebbero dovuto essere inserite nei testi teatrali di America, America e Rivoluzione, mai andati in scena, e che sono state ritrovate durante la riorganizzazione dell’archivio e, attraverso una voce narrante, sono state ricollegate ai testi già musicati. Un Fava inedito, in alcuni tratti, ma già attratto da quella umanità sofferente su cui, durante tutta la sua vita professionale, avrebbe indagato con occhio pietoso e spietato. In caso di pioggia il recital si terrà nel salone interno del Palazzo della cultura. L’ingresso è gratuito e fino all’esaurimento posti.