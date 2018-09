. La finalità ultima dell’operazione è stata quella del contrasto all’occupazione abusiva degli immobili, una piaga che – com’è noto – colpisce molte delle abitazioni presenti in quel quartiere che diventano rifugio di immigrati irregolari, molto spesso dediti ad attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o lo smercio di prodotti contraffatti. Oltre alle pattuglie del Commissariato Centrale, hanno preso parte all’operazione agenti della Polizia Municipale, unità cinofile antidroga e antiesplosivo dell’UPGSP, poliziotti del Reparto a Cavallo, del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine e, ancora, personale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.Nell’occasione, sono state identificate 25 persone, sono state contestate 10 contravvenzioni al C.d.S. per un totale di 12.500 euro. Inoltre, due cittadini extracomunitari, un senegalese e una dominicana che non erano in regola con le norme in materia di soggiorno, sono stati condotti presso il Commissariato per le pratiche relative alla loro posizione sul Territorio Nazionale.La Polizia Municipale ha sequestrato numerose calzature di marca visibilmente contraffatta, poste in vendita sulla pubblica via.