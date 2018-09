hanno arrestato il 52enne Salvatore Tancona del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania. Già condannato dai giudici per associazione a delinquere di tipo mafioso, reato commesso nel capoluogo etneo dal maggio 2011 al gennaio del 2012, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 4, mesi 9 e giorni 28 di reclusione. L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Bicocca.