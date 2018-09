È questa la decisione del Tribunale di Catania per l'ex direttore della “Direzione Ecologia e Ambiente" accusata di turbativa d'asta per l'appalto redatto nel 2013 per l'aggiudicazione dei servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli della nettezza urbana, riguardo al triennio 2014-2017. Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione invece per i reati di truffa, abuso d'ufficio, falso e turbativa d'asta per il bando redatto nel 2009 e aggiudicato per il triennio 2010/2013 alla Puntese Diesel. "Ricorreremo in appello", è il commento dell'avvocato Dario Riccioli, difensore di Anna Maria Li Destri.Accuse e sospetti che hanno portato al licenziamento della Li Destri dal ruolo di funzionario del Comune di Catania. Licenziamento che l'architetto ha impugnato davanti al giudice del lavoro.