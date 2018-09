confermato la custodia cautelare in carcere per l'ex sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, accusato di induzione indebita a promettere utilità nell'ambito dell'inchiesta Sibilla. Per la Procura di Catania l'ex primo cittadino avrebbe indotto il luogotenente della Polizia municipale Nicolò Urso, accusato in concorso, ad esercitare pressioni su due commercianti ambulanti, per ottenere sostegno elettorale per la candidatura all'Ars di Nicola D'Agostino, in cambio di favori. La Suprema Corte ha accolto però il ricorso dei difensori Enzo Mellia e Pierfrancesco Continella. Stesso esito anche per quello presentato dall'avvocato Mario Pavone per il luogotenente Urso. L'ex primo cittadino è tornato in libertà lo scorso luglio dopo un periodo di custodia cautelare, prima in carcere e poi ai domiciliari. Per il luogotenente Urso, invece, il Riesame, dopo aver revocato la misura cautelare agli arresti domiciliari, ha disposto la misura interdittiva di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio per la durata di 12 mesi.delle ordinanze emesse dal tribunale della Libertà per Giovanni Barbagallo, Anna Maria Sapienza e Ferdinando Maria Garilli, tutti coimputati nel processo con giudizio immediato che si è aperto lo scorso luglio davanti ai giudici della terza sezione penale di Catania. Il prossimo 3 ottobre intanto il tribunale dovrà pronunciarsi sull'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, sollevato dalla difesa proprio dopo gli esiti dei ricorsi in Cassazione, che avrebbero fatto venir meno il presupposto dell'evidenza della prova.