In tal senso, l’avv. Antonio Fiumefreddo, difensore di parte civile della famiglia della vittima, aveva allegato anche specifiche dichiarazioni ed indicato alcuni testi da sentire.

La Procura ha svolto delle nuove attività e richiesto l’archiviazione, non ritenendo che sussistano nuovi elementi per riaprire il caso.

L’avv. Fiumefreddo ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione ritenendo invece che proprio dalle nuove attività svolte dall’Ufficio di Procura emergano circostanze inquietanti che autorizzano ad approfondire cosa sia realmente accaduto quel luglio del 2009.

La famiglia non ha mai creduto al gesto folle dell’omicida, l’ispettore Mauro Falcone, e facendo riferimento proprio ad alcune espressioni pronunciate da quest’ultimo dopo l’omicidio, insiste perché le indagini non tralascino nessuna pista, compresa quella che può aver portato alla brutale esecuzione del giovane AIELLO perché aveva visto o rifiutato qualcosa.

famiglia della vittima, dopo aver ottenuto la condanna dell’omicida, al quale fu riconosciuta la seminfermità mentale, nel maggio scorso aveva richiesto che la Procura della repubblica svolgesse nuove indagini per accertarsi se non vi fossero stati dei mandanti e se quell’omicidio non nascondesse qualcosa di assai più torbido relativo al carcere di Bicocca.