Una rete che servirà a riorganizzare tutto il settore oncologico per evitare la fuga, verso il Nord, di numerosi siciliani colpiti dal cancro.L'impegno di Razza arriva nel cuore del seminario internazionale – sotto la direzione di Giuseppe Ettore, direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Garibaldi di Catania - sulla fertilità e l'oncologia che ha ospitato, per tre giorni, esperti di rilievo internazionale.Per realizzare la nuova rete oncologica, Razza annuncia che ha intrapreso l'interlocuzione con l'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari.“Nell'ambito della convenzione tra la regione siciliana e l'Agenas – ha detto Razza - ho chiesto al direttore Francesco Bevere di partire proprio dalla nuova rete oncologica, l'Agenas ha raccolto subito questo impegno, lavorerà con il dipartimento della pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute, coinvolgeremo le società scientifiche e i professionisti: la Sicilia sarà una delle prime regioni in Italia ad avere una rete oncologica”La nuova rete dovrebbe servire a rendere più efficiente tutto il sistema sanitario oncologico, favorendo la prevenzione, anche in campo ginecologico.Giuseppe Ettore ne è convinto: “I tumori dell'ovaio e dell'endometrio sono delle neoplasie molto frequenti, ma spesso la diagnosi è tardiva, lo sforzo delle istituzioni sanitarie è quello di favorire una diagnosi più precoce, ma servono anche i mezzi per migliorare i livelli di diagnosi e terapia”.L'obiettivo è stato fissato, scatta il conto alla rovescia.