Una primissima ricostruzione dei fatti parla della littoria della Fce che avrebbe investito il ragazzo, il quale sarebbe spuntato fuori per attraversare i binari della ferrovia.Il fatto è avvenuto a circa 250 metri dalla stazione di Giaconia.Sul posto, carabinieri, 118 e vigili del fuoco.È stato ricoverato in Rianimazione, al termine di un lungo e complesso intervento neurochirurgico e ortopedico, il ragazzo investito questa mattina da un treno in territorio di Paternò. Si tratta di un 17enne di Biancavilla, arrivato attorno alle ore 11 al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso, in condizioni gravissime per un profondo trauma cranico, trauma toracico, frattura del bacino, altre lesioni e contusioni interne. Entrato con codice rosso, appena stabilizzato il giovane è stato operato da un’équipe multidisciplinare, che si è prodigata per diverse ore per salvargli la vita. Nel pomeriggio, il giovanissimo paziente è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove si trova in terapia intensiva. Le condizioni restano molto gravi e la prognosi riservata.