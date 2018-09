al termine di una brillante attività d'indagine. Un terzo, la cui posizione è ancora al vaglio degli investigatori, è stato individuato e denunciato a piede libero. A finire in manette un 28enne ed un 22enne, entrambi di Acireale, rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza a Catania con l'accusa di rapina aggravata. Da giorni ormai una lunga scia di rapine ai danni di supermercati stava seminando il terrore nel comune di Acireale. Le modalità di esecuzione sembravano sempre le stesse. La dirigente del Commissariato di Polizia di Acireale, Maria Giovanna Rizzo, ha dunque predisposto una serie di servizi ad hoc per arginare il fenomeno. Gli agenti della Sezione Investigativa hanno visionato nelle scorse settimane in modo certosino le telecamere delle attività commerciali colpite, ma anche quelle delle aree in cui sono state ritrovate le auto, provento di furto, usate per compiere le rapine. Un'intensa attività investigativa che ha dato i suoi frutti. Gli investigatori sono riusciti infatti in poco tempo ad individuare una vettura, elemento risultato poi determinante per identificare i presunti autori delle rapine. Sono quindi stati organizzati una serie di appostamenti nelle vicinanze degli obiettivi sensibili.A quel punto è scattata l'immediata ricerca dei presunti autori, individuati dagli agenti della Sezione Investigativa, in via SS. Crocifisso, a poca distanza dal luogo della rapina. A bordo dell'auto gli agenti hanno bloccato il 28enne ed il 22enne, trovati anche in possesso di passamontagna, abbigliamento e coltellino usati durante il colpo. Poco dopo è stato individuato, mentre faceva rientro nella propria abitazione, anche il presunto complice, denunciato per il momento a piede libero. Quest'ultimo potrebbe avere avuto il ruolo di autista. Le indagini dunque sono ancora in corso per approfondire quest'ultima posizione e per trovare ulteriori elementi che possano collegare i due arrestati con le precedenti rapine.