CATANIA - Paura al Villaggio sant'Agata. Un incendio si è infatti sviluppato all'interno di una sala giochi in zona B, creando panico tra gli abitanti del quartiere popolare di Catania sud un incendio. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco - partenza Sud, autoscala e autobotte - e la polizia di Stato. Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento.