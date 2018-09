Da uno dei controlli, è emerso che una persona in possesso di due pistole aveva omesso di comunicare il cambio del proprio domicilio; quindi, grazie a un’attenta attività di indagine si è risaliti all’attuale indirizzo dell’uomo e, dopo averlo rintracciato, si è proceduto al controllo dello stato di detenzione delle armi che non sono risultate essere custodite secondo i criteri imposti dalla legge.deferito all’Autorità Giudiziaria per la mancata ripetizione di denuncia relativa alla variazione del domicilio in cui le armi erano custodite e per omessa custodia delle armi, in considerazione del fatto che le pistole potevano essere pericolosamente utilizzate da familiari conviventi. Entrambe le pistole, una calibro 7,65 e una calibro 9x21, sono state sequestrate, così come tutte le 70 cartucce, al fine di richiedere, per il loro possessore, il divieto di detenzione di armi.