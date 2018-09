, gestito dalla Cooperativa San Francesco di Caltagirone, che ospita migranti maggiorenni inseriti nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Non vi sono stati danni a persone, solo al vetro della porta d'ingresso e al muro annerito e una grande paura per gli ospiti della struttura. A rendere noto l'accaduto, denunciato ai carabinieri, che indagano, è una nota pubblicata sul sito web della cooperativa. "Si spera - afferma la nota a firma del responsabile area immigrazione per la Cooperativa Ulisse Privitelli - di scongiurare la matrice di odio razziale. Seppur condannando l'atto vandalico, si auspica che i fatti possano circoscriversi a una semplice ragazzata".Il sindaco di Vizzini Vito Cortese ha espresso "incondizionata solidarietà ai responsabili della cooperativa, operatori ed ospiti, per il grave atto intimidatorio subito, un atto da condannare fortemente e moralmente inqualificabile" aggiungendo come "episodi di tale gravità non possono trovare spazio nella cultura dell'accoglienza dimostrata negli anni, anche se fanno intendere quanto sia ancora necessario promulgare e diffondere la cultura della solidarietà e dell'accoglienza". Il sindaco di Grammichele Giuseppe Purpora ha espresso "grande rammarico e massima solidarietà nei confronti degli ospiti della struttura" condannando l'accaduto.