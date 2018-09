Diverse squadre stanno operando in varie zone della città per soccorso a persone in auto in panne, allagamenti, intonaci pericolanti ed alberi spezzati e, in parte, caduti. La prima partenza della Sede Centrale è intervenuta per un platano spezzato al viale Vittorio Veneto a Catania.. Tanti gli interventi anche a San Giovanni la Punta, San Gregorio e Valverde dove si registrano danni per il vento. Qualche tetto è stato scoperchiato.