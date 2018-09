di associazioni, gruppi e sindacati, che va da Emergency al Sunia, dal comitato Casa x Tutti a CittàInsieme, chiede uno stop degli sfratti e maggiori politiche abitative. Dichiarano infatti gli organizzatori: “Come si possono chiedere più sfratti quando la povertà è in aumento e gli sfratti a Catania tra il 2016 e il 2017 sono aumentati del 1.812,82 per cento?nterni ma la povertà crescente. La circolare, infatti, tenta di velocizzare le esecuzioni di sfratto e sgombero su tutto il suolo nazionale senza provvedere in alcun modo alla sistemazione delle migliaia di famiglie che si trovano nella condizione di occupare casa o non poter pagare l’affitto.”richieste di sfratto crediamo che il “problema casa” debba essere una priorità per la nuova amministrazione.” Intanto Catania, in una classifica da poco emersa, risulta essere paradossalmente terza in Italia per numero di case vuote, stimate sono circa 28.591, quasi il 20% di tutti gli appartamenti sul territorio, segnale evidente che esiste una palese incongruenza tra il mercato immobiliare e le necessità della popolazione.a piazza Alcalà, ai piedi dell'ex Mulino Santa Lucia, immobile che dopo le vicende giudiziarie è rimasto inutilizzato e che potrebbe dare casa a centinaia di famiglie. Proprio l'amministrazione potrebbe lavorare sul miglior utilizzo di questo stabile. ”Le richieste, in un appello sottoscritto da numerose sigle sono sei in elenco puntato:il fondo per la morosità incolpevole o verranno messe in campo soluzioni reali per chi si ritrova senza casa- No ad ogni Sgombero di Case e Spazi Recuperati.-Sistemazione e Utilizzo immediato degli immobili confiscati alla mafia e di quelli abbandonati.-No ad una deriva securitaria, a chi cerca costantemente nell'illegale, nel clandestino, nel diverso un colpevole.-Chiarezza nei tempi di consegna dei cantieri degli alloggi popolari.-Dare centralità al problema abitativo nella stesura del Piano Regolatore.Una manifestazione quindi, quella del 6 ottobre che, con una partecipazione composita chiamerà direttamente in causa l'amministrazione sul diritto all'abitare per la città di Catania.