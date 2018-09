, approda il documento predisposto dall'assessore al Bilancio e vicesindaco, Roberto Bonaccorsi, in relazione alle misure correttive al Piano di riequilibrio richieste dalla Corte dei conti. Atto che dovrà dovrà essere votato dall'assemblea entro il 21 settembre, per tentare di scongiurare il dissesto.al piano di riequilibrio per oltre 449 milioni per evitare il crack economico dell'ente - ma anche per la necessità che gli stessi importi trovino corrispondenza nei documenti economici del Comune, nel rendiconto 2017 in primis. Lo scrivono nero su bianco i revisori dei conti che, nel parere sull'adozione delle misure correttive, evidenziano alcune mancanze chiedendo importanti integrazioni.tutte le misure correttive opportunamente individuate a seguito della deliberazione 154 della Corte dei Conti - scrivono i revisori - esponendo in appositi prospetti le considerazioni rese ai fini dell'applicazione delle misure correttive. L'organo di revisione fa presente che la proposta di deliberazionen ordine agli equilibri di bilancio, al pareggio di bilancio, alla compliance tra piano di riequilibrio vigente e bilanci di previsione successivi, individuazione di misure di salvaguardia a tutela della mancata attuazione delle misure correttive".del 2017, cosa che impedirebbe agli stessi esperti contabili di dare un parere. "Il collegio - si legge ancora nella nota - ricorda altresì che le misure correttive, così come espresse, dovrebbero essere riconducibili ad un'applicazione del rendiconto della gestione 2017 - documento che alla data odierna non risulta però essere approvato nonostante il termine previsto dalla legge si è scaduto il 30 Aprile 2018. Ragione per cui questo collegio rimane impossibilitato ad esprimere compiutamente valutazioni sugli effetti economico-finanziaria contabili nel breve e nel medio termine".evidenziando i riferimenti normativi errati contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti (aspetto sollevato dall'ex assessore al Bilancio Girlando sulle pagine di LiveSiciliaCatania) e relativi al "Fondo perdite società partecipate", per cui evidenziano altre "mancanze", nel documento redatto dall'amministrazione Pogliese.consiliare non individua le alternative misure correttive che potrebbero essere applicate allorquando il comune decidesse di ricorrere ad un nuovo nonché idoneo piano di riequilibrio, così come integrato dalle richiamate misure correttive suggerite dalla Corte dei Conti". "Pertanto - concludono i revisori - per le ragioni per le superiori considerazioni a cui l'amministrazione il consiglio comunale potranno fare riferimento, il collegio suo malgrado prende atto di quanto contenuto nella proposta di deliberazione consiliare approvata dalla Giunta con deliberazione del 10 settembre, invitando altresì l'amministrazione il consiglio comunale apporre particolarmente attenzione agli imminenti sviluppi legislativi maniera di risanamento finanziario degli enti locali".ma, soprattutto, le risultanze delle misure correttive dovranno, pareggio e sostenibilità trovare equilibrio nel bilancio consuntivo dell'anno scorso che, a breve, dovrà essere votato dall'aula. Che potrebbe non votare. O almeno potrebbero non farlo le opposizioni. L'ex assessore e consigliere comunale del gruppo Misto, Salvo Di Salvo, ad esempio, chiede all'amministrazione di modificare l'atto prima di portarlo in aula. "Il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti il 17 settembre scorso non lascia margini per consentire al Consiglio Comunale di poter esprimere, nella seduta di domani, un voto favorevole alla delibera sulle Misure correttive chieste dalla Corte dei Conti" - scrive in un comunicato e aggiunge: "Quanto osservato dai revisori e messo nero su bianco, in caso di approvazione della delibera, scaricherebbe completamente sui consiglieri comunali ogni responsabilità sotto il profilo giuridico civile, penale e patrimoniale. Invito dunque l'amministrazione comunale - conclude Di Salvo - a predisporre immediatamente, visti i tempi ristrettissimi, la variazione della delibera aggiungendo quanto richiesto dai Revisori, se non vuole assumersi la responsabilità di un dissesto causato dall'incuria".messo di fronte alla prima, grande prova. Che, però, secondo il presidente Castiglione, supererà con compattezza e senso di responsabilità. E questo nonostante la presenza di tre anime all'opposizione - una in particolare, quella di Catania 2.0 ha già evidenziato la volontà di esprimersi fuori dal coro (in occasione della scelta dei presidenti di commissione, i "sammartiniani" si sono definiti l'unica vera opposizione).in particolare Santi Bosco che, da quando è alla guida della prima, sta lavorando insieme ai colleghi proprio su questa delibera, fondamentale per la città - afferma. Devo dire che abbiamo fatto diverse conferenze dei capigruppo - continua - abbiamo invitato i revisori dei conti, il ragioniere generale e l'assessore Bonaccorsi è venuto ben due volte per illustrarci l'atto, spiegandoci le intenzioni dell'amministrazione".e che si assumerà le proprie responsabilità di fronte alle urgenze della città. "Credo che stasera - continua - il consiglio comunale, com'è giusto che sia, vorrà delle spiegazioni e delle rassicurazioni, ma credo che alla fine, dal momento che l'interesse dei cittadini prevale sulla politica, si esprimerà su questa delibera che verrà votata favorevolmente. Anche dai consiglieri di opposizione: anche perché se non votiamo la delibera, andremo in dissesto".e che implicherebbe la nuova assemblea civica nella questione dissesto. "Credo che questo non avverrà - continua il presidente del Consiglio. Anche perché, e ne abbiamo discusso anche con l'amministrazione e con il ragioniere generale: questa è solo la prima fase, solo una presa d'atto di quanto ci impone la Corte dei conti. Successivamente, l'amministrazione porterà il bilancio e si inizierà a lavorare. Credo che nessuno voglia il dissesto - chiosa".