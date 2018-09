Un "vizietto" emerso molto spesso nelle ultime inchieste che riguardano le piazze di spaccio. E in particolare lo scambio amoroso accomuna l'indagine Penelope, che ha portato in manette Massimiliano Salvo, e quella scattata questa mattina (denominata Salette) che ha azzerato un gruppo criminale che farebbe riferimento proprio al boss dei Cappello.Gli incontri avvenivano davanti alla casa di Salvatore Panassiti in via Santa Maria De Le Salette. In barba agli arresti domiciliari, l'indagato avrebbe messo a disposizione la sua abitazione che sarebbe diventata "la cabina di regia" delle varie piazze di spaccio dislocate a San Cristoforo.Una sorta di "eredità mafiosa" per dire al quartiere e ai "picciotti" chi è che comanda. E per gli inquirenti la "gang" de Le Salette avrebbe avuto come vertice operativo Giovanni Geraci.