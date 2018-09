bene - ha commentato il sindaco Motta - segno che la raccolta differenziata dei rifiuti è diventata ormai una pratica consueta nelle nostre famiglie. Dopo essere stati premiati ad Aprile di quest’anno, dalla Regione Siciliana, per aver raggiunto nel 2017 il 70,4% (primo comune siciliano con più di 20mila abitanti), registriamo questo ottimo dato di Luglio con il 74,6% e pensiamo che si potrà fare ancora di più. I cittadini devono fare qualche sforzo ulteriore, mentre l’Amministrazione vigilerà per scovare e multare quanti ancora si ostinano ad abbandonano i rifiuti nelle strade.irrispettosi. Intanto, ricordo che aumentare ancora i livelli di differenziata vuol dire vuol dire abitare in un contesto pulito e ordinato, vuol dire risparmiare materie prime, vuol dire abbattere i costi della discarica dove vanno i rifiuti che non riusciamo a differenziare e vuol dire anche ottenere nuovi incentivi finanziari. Con piccole azioni quotidiane possiamo fare tanto e soprattutto possiamo lasciare ai nostri figli un ambiente migliore di come lo abbiamo trovato. Non saranno ‘altri’ a pensarci, né il sindaco da solo né gli amministratori, ma ogni cittadino ha il dovere di fare la propria parte, così che migliori la qualità della vita di tutti”.