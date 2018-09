avv. Adolfo Landi, che traccia un primo bilancio della ripresa del servizio trasporto degli utenti verso i Centri di riabilitazione della Fondazione. “Questa vicenda ha confermato da un lato che il servizio di trasporto disabili non era sostenibile e dall’altro che l’esito positivo di una condizione di difficoltà è possibile solo grazie allo sforzo di tutte le parti in causa. Ed è da qui che bisogna partire, dalla collaborazione tra le parti per il comune obiettivo di andare incontro alle esigenze reali di chi ha più bisogno”.del servizio: “Con questo spirito, l’ODA ha fatto convintamente la propria parte, come del resto aveva più volte assicurato. Ed è sempre questo lo spirito con il quale bisogna affrontare le tante problematiche che caratterizzano la complessa realtà dei servizi ai disabili e alle fasce più deboli e disagiate della popolazione, la cui continuità è messa oggi fortemente a rischio”.più rinviata una presa di coscienza da parte di tutti i soggetti che hanno responsabilità nella organizzazione ed erogazione dei servizi sociali: istituzioni, associazioni di rappresentanza, sindacati ed enti erogatori dei servizi”. “Occorre – dice ancora Landi - costruire un fronte comune capace di invertire il principio, che vale da circa vent’anni, in base al quale i primi tagli per l’equilibrio dei bilanci sono quelli ai servizi sociali. E occorre, contestualmente, immaginare un modello innovativo di welfare capace di abbandonare i paradigmi del passato, razionalizzare e mettere in primo piano l’obiettivo di ridurre il disagio. Un modello nel quale il privato sociale possa giocare il proprio ruolo sussidiario senza dovere assumere gli obblighi che sono propri delle strutture pubbliche e senza dovere svolgere per esse il ruolo di polmone finanziario. È necessario che si individui una sede nella quale possano affrontarsi questi problemi, coinvolgendo anche il Governo Regionale, che ha manifestato la propria volontà riformatrice e l’intenzione di dare risposta ai problemi della disabilità e che rappresenta un elemento indispensabile nella interlocuzione con lo Stato per la pianificazione dei fabbisogni”.l’avv. Landi, “indispensabile per portare avanti questa battaglia di civiltà. Una battaglia che deve coinvolgere gli assistiti ed i loro familiari. Obiettivo che la Fondazione intende perseguire attraverso nuove forme di coinvolgimento delle famiglie dei propri 1500 assistiti, allo scopo di dare loro più voce e di creare opportunità. Perché il difficile progetto di risanamento e rilancio dell’Ente, che si sta portando avanti da circa un anno, non è fine a se stesso ma ha come unico obiettivo la migliore condizione di vita di chi ha avuto minori opportunità. Questa è la traccia indicata dalla nostra Diocesi, lungo la quale continueremo a muoverci con convinzione e senza esitazioni.”