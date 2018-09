ha proclamato uno sciopero di tre ore a fine turno fra venerdì e domenica. Giovedì, invece, astensione dal servizio-mensa: “E a partire dalle 10.30 davanti ai cancelli della Stm offriremo provocatoriamente granite e brioche”, annunciano il segretario territoriale Uilm, Matteo Spampinato, e il componente della segreteria provinciale, Giuseppe Caramanna. Al sit-in parteciperà Enza Meli. La segretaria generale della Uil etnea assicura “piena adesione e sostegno a questa manifestazione, con la quale vogliamo ribadire un concetto semplice ma ancora evidentemente poco chiaro per qualcuno: nessuna crisi può giustificare sconti sulla dignità dei lavoratori e sui loro diritti più elementari!”.

’emergenza nella struttura aziendale si aggrava, malgrado denunce e della Uilm cheGli esponenti della Uilm, Spampinato e Caramanna, spiegano: “Stiamo ricevendo numerose segnalazioni che evidenziano un’emergenza igienico-sanitaria nella mensa e nei locali di ristoro alla Stm di Catania. Sono giunte alla Uilm documentazioni foto-video sulla presenza di scarafaggi che si aggirano beatamente in quelle aree dello stabilimento o addirittura... passeggiano nei cestini del pane. Inutile sinora ogni confronto con i vertici aziendali, mentre risulta impossibile per i rappresentanti sindacali RSU effettuare controlli senza un abbondante preavviso che, com’è del tutto evidente, vanifica ogni accertamento. Nell’immobilismo della Direzione aziendale, i lavoratori possono solo aggirare il problema portandosi il pranzo da casa o recandosi a proprie spese nei bar della zona”. I rappresentanti dell’organizzazione di categoria concludono: “Siamo stufi di promesse e inutili incontri. La Uilm, quindi, ha proclamato l'astensione dal servizio-mensa per giovedì 20 con manifestazione al cancello principale Ct6 e alla porta L7 tra le 10.30 e le 13.30. Qui, considerato che il pane è immangiabile, offriremo brioche (e granita)! Oltre al sit-in, sono state proclamate tre ore di sciopero a fine turno tra venerdì e domenica”.