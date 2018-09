. Bastano i nomi degli imputati, tutti capimafia di Cosa nostra siciliana e catanese, a far comprendere il peso storico e giudiziario del processo sull'omicidio dell'infiltrato Gino Ilardo, ammazzato il 10 maggio del 1996. Si è aperto ieri davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania (Presidente Elisabetta Messina, giudice relatore Sabrina Lattanzi) il processo di secondo grado che vede alla sbarra i quattro boss, tutti condannati (in primo grado) all'ergastolo.che aveva evidenziato come mancasse un preciso approfondimento da parte dell'amministrazione penitenziaria di Cuneo circa la possibilità di contatto tra il suo assistito Giuseppe Madonia e Aldo Ercolano, figlio di Pippo. L'ordine di uccidere Gino Ilardo infatti - secondo la ricostruzione dell'accusa - sarebbe partito proprio dall'interno del carcere piemontese, dove i due boss (questo è un dato accertato) hanno condiviso diversi periodi di codetenzione negli anni '90.Nelle prossime due udienze, già fissate dalla Corte, si svolgerà la requisitoria delle due pg Mariella Ledda e Sabrina Gambino. Poi sarà la volta delle arringhe dei difensori. Entro marzo 2019 potrebbe esserci il verdetto della Corte d'Assise d'Appello.La moglie ha sentito i colpi di pistola, la figlia ha visto il sangue sull’asfalto. Il corpo senza vita è stato trovato dagli uomini della Squadra Mobile vicino la sua Mercedes scura. Ilardo non è stato uno qualunque. Cugino di un boss di livello come Giuseppe Madonia, è stato un uomo d’onore della famiglia di Vallelunga Pratameno, che aveva come capo proprio il parente mafioso. Prima di essere ammazzato era diventato un “infiltrato”. Una fonte, chiamata "Oriente", che ha permesso negli anni di far scattare le manette a pericolosi latitanti. Ilardo è stato il confidente del colonnello Michele Riccio. Avrebbe portato il Ros a un passo dal covo di Bernardo Provenzano. Ilardo è stato ucciso pochi giorni dopo l’incontro romano in cui aveva manifestato la sua intenzione di collaborare con la magistratura. Doveva ripartire per formalizzare tutto. Ma non c’è stato tempo.“L’omicidio di Luigi Ilardo è stato certamente deciso da Giuseppe Madonia e organizzato e portato a compimento da Cosa nostra catanese, attraverso Vincenzo Santapaola (figlio di Turi), che ebbe a recepire la decisione e a trasmetterla a Maurizio Zuccaro, quest’ultimo, che ebbe ad organizzarlo, e Benedetto Cocimano che, unitamente ad altri affiliati fra i quali Santo La Causa, ebbe a portare a termine le fasi preparatorie ed esecutive”. Queste sono le conclusioni messe nero su bianco dai giudici della Corte d'Assise. Le stesse che i difensori hanno analizzato nei loro ricorsi in appello. Nelle 139 pagine delle motivazioni è ripercorso un processo lunghissimo che ha toccato temi delicatissimi come i presunti rapporti tra Cosa nostra e i sistemi deviati dello Stato. Perché se con precisione - e attraverso indagini e racconti di diversi collaboratori di giustizia - la Corte d’Assise è riuscita a delineare il percorso cronologico e anche il movente che avrebbe portato all’omicidio del boss, non ci sono prove idonee a “certificare” che ci sia stata una fuga di notizie. Quello "spiffero" che avrebbe decretato la condanna a morte dell'infiltrato "Oriente", questo il nome in codice di Ilardo.