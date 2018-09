Burrello è stato definito dagli inquirenti "il gestore della piazza di spaccio che sorgeva tra il civico 6 e 7 del viale Grimaldi di Librino". Non a caso, infatti, l'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Catania è stata chiamata "Grimaldi Square". Condanne riformate anche per gli altri imputati giudicati con il rito abbreviato: Salvatore Conticello, Piero Natale Russo, Carmelo Distefano, Vittorio Cristian Russo, Alfio Agatino Sicali. Burrello, lo ricordiamo, è il genero del boss santapaoliano Marcello Magrì. Una parentela che sicuramente ha avuto un peso nello scacchiere criminale della gestione dello spaccio a Librino.Carlo Burrello e Alfio Agatino Sicali, difesi dagli avvocati Maria Lucia D'Anna e Salvo Pace, sono stati condannati rispettivamente a 10 anni e 18 mila euro di multa e 6 anni e 18 mila euro di multa. Salvatore Conticello, difeso dall'avvocato Pino Napoli, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. Pena di 6 anni, 10 giorni e 18 mila euro di multa per Carmelo Distefano, assistito dall'avvocato Vito Di Stefano. Sei anni e 18 mila euro di multa invece per gli ultimi due imputati: Piero Natale Russo, assistito dall'avvocato Francesco Antille, e Vittorio Russo, difeso dall'avvocato Giovanna Aprile.Intercettazioni, appostamenti, dichiarazioni dei pentiti. Sono questi gli ingredienti dell'inchiesta della Squadra Mobile, coordinata dalla Dda, che portò nell'autunno del 2016 ad azzerare il gruppo di spaccio che avrebbe gestito nel 2014 la piazza del viale Grimaldi. Dalle conversazioni captate dai poliziotti della Squadra Mobile è emerso in modo chiaro il ruolo di Carlo Burrello che avrebbe gestito lo smercio dello stupefacente in quella fetta di palazzi e cemento.