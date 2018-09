di rifiuti accatastate lungo i muri che, per di più, nella notte sono stati dati alle fiamme, creando condizioni impossibili. "Non possiamo permettere che i nostri figli, come anche le maestre, respirino quest'aria penante tutto il giorno - tuona una delle genitrici che, insieme a tante altre mamme ha deciso di riportare i bambini a casa. Non è possibile che le strade siano in queste condizioni - continua - soprattutto nei pressi delle scuole, dove ci sono bambini piccoli".alla mancata raccolta effettuata lo scorso fine settimana dalla ditta che, fino a sabato sera ha svolto l'appalto per il Comune di Catania, servizio che da domenica notte svolge la Dusty. La cui titolare aveva segnalato "la sorpresa" trovata nella notte di sabato e la necessità di colmare i ritardi prima che il servizio di raccolta e di pulizia entri a regime.Fabio Cantarella. Purtroppo i rifiuti da raccogliere sono tanti da dover procedere a zone, poiché i camion si riempiono e vanno svuotati in discarica. senz'altro - conclude - daremo assoluta priorità alla pulizia della zona in cui si trova l'asilo".La.Senesi, ditta che insieme as Ecocar gestiva il servizio respinge però le accuse di aver lasciato la città sporca.. "tra sabato e domenica, abbiamo raccolto 842 tonnellate di rifiuti - spiega Rodolfo Briganti, titolare della Senesi. E altre 100 le stiamo scaricando in questi giorni". Nessuna malafede dunque, "Anche perché - conclude - se fossimo stati in malafede, non avremmo lasciato i cassonetti".