“Siamo arrivati a giorno 18 settembre – dichiara l’avvocato Benincasa – e i servizi essenziali per gli alunni con disabilità non sono partiti. Non è partito il servizio di comunicazione con le famiglie dei ragazzi disabili, non è partito il servizio igenico-personale e questi sono servizi che fino alla scuola dell’obbligo devono essere erogati dal comune. Sono tra l’altro essenziali per l’integrazione e l’inclusione dei bimbi a scuola – continua Benincasa – proviamo a immaginare che percorso scolastico possa fare un bambino sordo senza l’operatore del LIS o un bambino autistico senza assistente all’autonomia e alla comunicazione o un bambino non autonomo senza nessun operatore accanto”.“Oggi in piazza Duomo manca la politica, si sono inabbissati, dopo aver preso centinaia e migliaia di voti proprio dai cittadini”. Sono le parole di Angelo Villari in piazza Duomo accanto ai lavoratori delle cooperative socio-assistenziali senza stipendio ormai da diversi masi. “I lavoratori rivendicano in piazza il diritto a essere pagati – continua Villari – ad avere un salario dignitoso”.che dirige l’assessorato ai servizi sociali è slittato intanto a venerdì mattina, quando una delegazione del mondo delle cooperative incontrerà anche il vice sindaco e assessore al Bilancio Roberto Bonaccorsi. “Ricordiamo anche che questi servizi non sono dipendenti dal dissesto – aggiunge Maurizio Benincasa – questi servizi vanno erogati sia con il dissesto che in una situazione di normalità per le casse comunali”.gridando a gran voce l’intervento del primo cittadino. Le situazioni debitorie delle cooperative sono ormai pesanti e gli Istitui di Credito hanno chiuso i fidi. Operatori senza stipendi, farmaci che non arrivano e mense ormai vuote. Una situazione che diventa di giorno in giorno più insostenibile come ripete Anna Gilletti della cooperativa Casa Serena. “Chiediamo al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale di dare una risposta concreta. Le attività di socio-assistenza versano in una situazione debitoria quasi insostenibile, i nostri stipendi non vengono erogati da mesi. Tra pochissimo saremo costretti alla cessazione delle attività di assistenza ad anziani e disabili.”