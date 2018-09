, replica alle dichiarazioni di Angelo Villari, ex assessore del comune etneo, sulla situazione in cui versano le cooperative sociali, protagoniste stamani di una manifestazione in piazza.precedente gestione di questo assessorato. Chi mi attacca è stato protagonista diretto e indiretto per tutti i cinque anni della passata amministrazione. Non a caso - continua - il servizio indispensabile dell’autonomia e comunicazione, allo stato attuale, non può essere avviato per una esiguità di risorse in bilancio dovuta alla carente ed errata programmazione redatta in sede di previsione di bilancio 2018, come si può riscontrare e a chi addebitare carenze ed errori. Venerdì, insieme all’assessore Bonaccorsi - aggiunge Lomabrdo - incontreremo coloro che hanno legittimamente protestato stamattina in piazza Duomo".Oggi - afferma - una delegazione di operatori e l’avvocato Benincasa, sono stati ricevuti da me personalmente in assessorato. Li abbiamo rassicurati sul massimo impegno che stiamo mettendo in campo in questi giorni per superare ostacoli oggettivi di natura contabile e finanziaria".