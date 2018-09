kg di cocaina, 1,6 kg di marijuana, 57 kg. di hashish. Il tutto insieme con un revolver calibro 38 special, un fucile con le canne mozzate e la matricola cancellata, una mitraglietta silenziata anch'essa con la matricola cancellata, centinaia ed un giubbotto antiproiettile. Per questo la Polizia di Stato ha arrestato Rosario Zagame, di 46 anni. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. La perquisizione nell'abitazione dell'uomo, nel rione San Giorgio, è scattata dopo che Zagame è stato controllato in via Santa Maria delle Salette, nel rione San Cristoforo e trovato in possesso di 2.470 euro in contanti per i quali l'uomo non ha fornito una giustificazione plausibile. Per il controllo gli agenti si sono avvalsi del cane "Vite", che ha immediatamente puntato il frigorifero.