presieduta da Rosario Cuteri. Il sostituto procuratore generale Rosa Miriam Cantone, al termine della requisitoria, aveva chiesto la conferma della sentenza emessa nell'ottobre 2014 dalla Corte di Assise di Catania, ritenendo l'imputato colpevole dell'omicidio volontario del giovane, avvenuto 10 anni fa durante una battuta di caccia nelle campagne di Paternò. Non credibile per l'accusa la versione fornita dallo psicologo, secondo cui Salvo Marco Zappalà si sarebbe suicidato con un colpo di fucile in testa.rapporto anomalo tra psicologo e paziente. Una tesi pienamente condivisa dai difensori di parte civile, gli avvocati Delfino Siracusano, Enzo Mellia, Micaela Menzella, Giuseppe Lo Faro, Grazia D’Urso e Gaetano Trovato. Per la difesa, invece, rappresentata in aula dai legali Enzo ed Enrico Trantino, sarebbe del tutto credibile il racconto del proprio assistito. L'uomo avrebbe affidato l'arma al giovane, allontanandosi poi per qualche minuto. A distanza avrebbe sentito l'esplosione di un colpo ed avrebbe poi trovato il corpo del 23enne esanime a terra, con il fucile a fianco e l'estremità della canna stretta in mano. Per la difesa potrebbe essersi trattato di un colpo partito accidentalmente a causa della caduta del fucile dalle mani della vittima.E' il 2 gennaio del 2008 quando lo psicologo Michele Privitera chiede l'intervento dei carabinieri in un fondo agricolo di Paternò. Lì, per terra, si trova il corpo senza vita di Salvo Marco Zappalà, di appena 23 anni, deceduto in seguito ad un colpo di fucile che lo ha raggiunto alla tempia sinistra. Si tratta di un suo paziente, in cura per una depressione, con il quale si trovava lì per una battuta di caccia finita in tragedia. Il giovane, stando alla primissima versione dei fatti fornita dallo psicologo, gli avrebbe sottratto il fucile, avrebbe raggiunto il bosco e si sarebbe suicidato. Nella seconda versione lo sparo sarebbe invece avvenuto davanti ai propri occhi. Infine, l'indagato aveva raccontato di aver commesso una leggerezza, affidando l'arma al 23enne prima di allontanarsi per raggiungere l'auto. Poco dopo avrebbe sentito lo sparo e, raggiunto il ragazzo, lo avrebbe trovato ormai senza vita.Dubbi poi confermati dagli esiti delle indagini medico-legali e balistiche, secondo cui la tesi dell'accidentalità risulterebbe inverosimile.