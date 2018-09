Si inizia, parlando di ZUCCHINE, con la ricetta dello chef romano DINO DE BELLIS, che darà una versione molto originale della PARMIGIANA DI ZUCCHINE. Con lui l’agronomo sardo ORAZIO CASALINO e la nutrizionista milanese SARA CORDARA sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo ortaggio. Nel “duello all’italiana” di mezzogiorno, gli chef OTO DE GRUTTOLA da Rimini esaranno alle prese con un grande classico della cucina romana: AGLIO, OLIO E PEPERONCINO, tutto da reinterpretare. Sarà poi la volta del macellaio romano ROBERTO LIBERATI, affiancato dallo chef grossetano EMILIO SIGNORI che cucinerà il POLLO CON I PEPERONI. Spazio anche allo chef pavese DANIELE PARALOVO, che si cimenterà in una golosissima FRITTATA CON PATATE, PANCETTA E ROSMARINO.i concorrenti JESSICA GRAVANTE da Caserta e GIOVANNI POLO da Pordenone, affiancati dagli chef MARCO CLARONI da Roma e VIVIANA LAPERTOSA da Bologna. A giudicarli la food photographer FRANCESCA BRAMBILLA e lo chef NATALE GIUNTA, che nello spazio “piatti d’autore”, preparerà un TONNO SCOTTATO CON MENTA, CIPOLLA ROSSA IN AGRODOLCE E CAPPERI ESSICCATI. Con loro, “giurato per un giorno”, il giornalista del Tg1 FRANCESCO GIORGINO. Nel corso della puntata l’inviato IVAN BACCHI sarà a PARENTI (CS), alla ricerca di una ricetta tipica della tradizione calabrese: LA PITTA ‘MPROGLIATA. Tornerà, immancabile, il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report dai banchi del “Mercato delle Erbe” di Bologna.