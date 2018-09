A tal riguardo, nell’ambito del piano d’azione Modello Trinacria, i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, insieme al Reparto Prevenzione Crimine con la collaborazione della Polizia Locale, hanno sanzionato 4 parcheggiatori abusivi per un importo totale di 4000 euro; detti parcheggiatori sono stati identificati nei pressi dell’Agenzia delle Entrate, attesa la notevole affluenza di persone. Infine, sono stati eseguiti diversi posti di controllo nei quartieri di Picanello e Villaggio Dusmet e, nella circostanza, sono state controllate 33 persone e 118 veicoli. Inoltre, sono stati elevati verbali al CDS per mancanza dell’uso del casco protettivo e mancanza di revisione. Ancora, al fine di contrastare il dilagante fenomeno dell’occupazione abusiva degli spazi pubblici, al viale Marco Polo, si è proceduto a sanzionare 2 venditori ambulanti di frutta e verdura che occupavano un ampio spazio pubblico e, oltre ad irrogargli sanzioni pecuniarie per un valore presunto di 9000 euro, gli è stata sequestrata una significativa quantità di merce che è stata data in beneficienza alla Locanda del Samaritano.