La prestigiosa esibizione dell'attore, a metà strada tra il reading e l'intervista aperta condotta dalla direttrice artistica Giuditta Godano, ha posto il sigillo su una manifestazione che ha regalato quattro fine settimana di grande qualità artistica, testimoniata da un costante riscontro di pubblico. Tra gli ospiti in platea Fabio Roccuzzo, componente del cda dello Stabile di Catania, e Anthony Barbagallo, già assessore al Turismo della Regione Sicilia. “Con la realizzazione de Le verghiane – ha detto soddisfatto il sindaco di Vizzini– la nostra città si candida a divenire il salotto culturale della Sicilia orientale”., arte per la quale vanno ricordati, tra gli altri, il duetto Il Verga milanese e la scapigliatura con David Coco e Donatella Finocchiaro – quest'ultima vista a Venezia di recente con il film di Mario Martone Capri revolution, e i Lapilli verghiani di Ornella Giusto, coprotagonista della soap Rai Il paradiso delle signore), l'arte contemporanea (con le installazioni Disìo, Cumanìa e Sicula, curate da Luca Scandura, con opere di numerosi artisti) e ancora la musica (tra tutti, va menzionata la Cavalleria rusticana interpretata dalla soprano Marianna Cappellani e dal tenore Angelo Villari) e la danza (con l'omaggio alle donne verghiane Santuzza, Lola e 'gna Nunzia, curato da Enrico e Francesco Musmeci).A partire dal 25 agosto, sui palchi di Vizzini c'è stato spazio anche per i libri, con la presentazione del volume Borghi di Sicilia, curato da Emilio Messina e Fabrizio Ferreri per i tipi di Flaccovio editore, e per la leggerezza, con lo spettacolo comico di Francesco Scimemi Magicomio. Infine la buona cucina, con i piatti, serviti dai ristoranti che hanno partecipato all'iniziativa, celebrativi di Verga e della sua ampia opera. Il bilancio della 46esima edizione, come detto diretta da Giuditta Godano, non potrebbe essere più soddisfacente. Il ricco e ricercato cartellone degli eventi ha intercettato l'interesse del pubblico, che è accorso numeroso e attento ad ogni spettacolo. Entusiasmo anche per la Confimed, la Confederazione degli imprenditori del Mediterraneo rappresentata da, il quale ha fatto sapere al nostro giornale di “essere già al lavoro per l’edizione del prossimo anno”. Un’edizione che, ha detto dei ben informati, sarà ancora più bella e coinvolgente. E c’è da credergli.