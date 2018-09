Ieri, alle ore 01.50 circa, una Volante del Commissariato di Adrano, nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, mentre transitava per una via del centro, ha notato la presenza del 36enne che sostava sulla pubblica via; data la tarda ora e l'atteggiamento sospetto, si riteneva opportuno procedere all'immediato controllo, durante il quale l'interessato, peraltro, si dimostrava agitato e nervoso. A seguito della perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 8 buste di cellophane, riposte nelle tasche dei pantaloni contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 35.contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo complessivo di 315 grammi, mentre in una veranda, in fase di essiccazione e attaccate ai rami, sono state rinvenute infiorescenze di cannabis per un peso di 410 grammi. Infine, all'interno di una credenza veniva rinvenuta una scatola di cartucce marca Fiocchi contenente 20 proiettili calibro 7,65 Browning, nonché due bilance di precisione e una bilancia elettronica da cucina.in un cassetto della camera da letto, invece, veniva rinvenuta un'ulteriore scatola di cartucce marca Fiocchi contenente 45 proiettili calibro 22 a punta cava.Pertanto, il 36enne è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari.