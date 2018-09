Nella tarda serata di sabato scorso, personale della Squadra Mobile, nella zona del Porto di Catania, ha notato un giovane a bordo di uno scooter, intento a dialogare con un gruppo di coetanei, in prossimità di un noto locale.Il giovane, che veniva subito riconosciuto per un noto pregiudicato, alla vista degli agenti, tentava di allontanarsi in fretta al fine, verosimilmente, di evitare il controllo. Le pattuglie, tuttavia, sono intervenute per bloccare il giovane.La perquisizione personale ha portato a rinvenire all’interno della biancheria intima del 24enne, diverse dosi di cocaina pronte per essere smerciate e denaro contante, certo provento dell’attività illecita.La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane ha consentito agli agenti di rinvenire e sequestrare tutto il materiale per il confezionamento del medesimo tipo di quello trovato addosso al 24enne ed ulteriore denaro anch’esso provento dello spaccio.Dell'Acqua è stato dichiarato in stato di arresto.