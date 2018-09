I due sostituti procuratori della Dda di Catania hanno analizzato pezzo per pezzo le prove che sono emerse durante le indagini e anche durante il lungo dibattimento del processo abbreviato che vede imputato il capomafia paternese. Il pm Andrea Bonomo, questa mattina, nell’aula dedicata all’avvocato Serafino Famà, ha esaminato le dichiarazioni dei tanti, innumerevoli, collaboratori di giustizia che prima forniscono una fotografia degli assetti mafiosi della città del castello Normanno e poi danno notizie dettagliate dell’omicidio. Anzi è uno dei killer, Francesco Musumarra a descrivere, anche con particolari agghiaccianti, l’organizzazione e l’esecuzione dell’agguato mafioso nei confronti del boss degli Aleruzzo, Turi Leanza, o meglio Turi Padedda.È Santo La Causa, ex cavadduzzu (Ferrera, ndr) di ferro e poi reggente operativo del clan Santapaola, a fornire la prima mappa criminale di Paternò: gli alleati storici sono gli Alleruzzo, a cui nel 2000 subentrano gli Assinnata, i rivali sono Enzo Morabito e Turi Rapisarda, referenti dei Laudani. Turi Leanza era una “persona di peso all’interno della famiglia Alleruzzo e si era macchiato anche di diversi omicidi”. Un ex esponente degli Assinnata, Filippo Pappalardo chiarisce che Leanza era un reggente storico degli Alleruzzo e che quando era in carcere continuava a percepire lo stipendio. Turi Padedda si sarebbe macchiato dell’omicidio di Alfio Rapisarda, fratello dell’imputato, negli anni ’80. Per decenni il boss paternese avrebbe covato vendetta. Addirittura nel 2005 - ha raccontato ai magistrati il pentito Pappalardo - Turi Rapisarda avrebbe voluto ammazzare Mario Leanza, figlio di Salvatore, ma poi tutto sarebbe fallito perché non ci sarebbe stato il consenso degli Assinnata. Ci sarebbe stato il rischio serio che Turi Leanza, all’epoca in carcere, diventasse collaboratore di giustizia. E per tutti sarebbe stato un guaio.. “Si sentiva tradito dal suo gruppo mafioso, i Rapisarda”, dice agli inquirenti. A i pm fornisce i nomi e cognomi di tutti i coinvolti nell’agguato avvenuto la mattina del 27 giugno 2014 sotto casa di Leanza, ucciso all’interno della sua Alfa bianca. Gli stessi che sono finiti in carcere pochi mesi fa . Una ricostruzione che poi ben si collima - come ha evidenziato la pm Antonella Barrera - sia con la perizia balistica che con la consulenza medico legale. Tre armi usate: una 7,65, una 9 mm, e una 38. L’ultima sarebbe quella usato da Musumarra per i “colpi di grazia”. Quelli che servono a mettere “una sorta di firma indelebile” nell’agguato mafioso. Ma c’è un altro pentito che arriva mentre è in corso il processo, Orazio Farina, storico esponente della famiglia Assinnata. Il collaboratore ha paura di essere bersaglio di Assinnata, che addirittura avrebbe preparato un agguato. E prima di rivolgersi alla magistratura cerca di entrare nelle grazie di “Turi Rapisarda” per poter essere protetto. Il racconto di Farina sull’omicidio di Turi Leanza è coincidente con quello di Musumarra. L’unica discrasia è nel fatto che non è lui personalmente a rubare la macchina per l’omicidio a Santa Maria di Licodia, ma è suo fratello Alessandro. “Un problema familiare non gli permette di compiere l’azione criminale”, spiega Bonomo nel corso della requisitoria.E questo non sarebbe piaciuto agli Assinnata. Insomma l’eliminazione di Turi Leanza sarebbe stata gradita anche all’altra corrente santapaoliana di Paternò. Il pentito Musumarra riferisce il fatto che Giuseppe Parenti avrebbe “avvertito” Assinnata che Leanza stava creando un suo gruppo e inoltre stava diffondendo voci false per mettere “zizzania”. Parenti, un po’ il cambia casacca della mafia visto che dai Laudani era passato agli Assinnata e poi era tornato ai Laudani, è anche il protagonista di un’intercettazione che cristallizza questa fuga di notizie dal gruppo di Leanza a quello degli Assinnata. Antonino Giamblanco lo stesso giorno dell’omicidio di “padedda” si trova nella saletta dei carabinieri insieme ad altri fedeli della vittima. E rivolgendosi a Parenti dice che il suo ex (quindi Assinnata) avrebbe saputo che si stavano preparando a fare “danno dabbanna (dall’altra parte). Forse Giamblanco sapeva che Parenti aveva parlato troppo.