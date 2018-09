Un divieto stabilito con preciso provvedimento del questore di Catania, appunto per evitare qualsiasi forma si assoggettamento e riverenza legata al profilo criminale del defunto. Della scomparsa del boss ne ha dato notizia il sito d'informazione L'Urlo, con la pubblicazione del necrologio. Sciuto ha lasciato il carcere da qualche giorno proprio per l'aggravarsi della malattia che rendeva incompatibile la detenzione penitenziaria.La sua ascesa criminale è iniziata fin da quando era giovanissimo. La sua conoscenza diretta con Iano Ercolano, incontrato dietro le sbarre, gli permette tra gli anni Ottanta e Novanta di diventare il reggente indiscusso di Acireale e di tutta la costa ionica. Un'autonomia operativa all'interno della famiglia catanese di Cosa nostra che era riservata solo ai personaggi con uno spiccato carisma criminale. Dopo il suo arresto infatti Acireale dipenderà direttamente dai "catanesi".ha preso di petto la spinosa questione delle esequie cristiane per gli appartenenti alle organizzazioni mafiose, emanando un testo durissimo e senza precedenti. Un testo tuttavia fondato sugli insegnamenti recenti dei pontefici romani e sui singoli pronunciamenti emessi dalle Chiese di Sicilia di condanna ai clan. Il provvedimento di due pagine fu reso noto in concomitanza dell’incontro per la Legalità tenuto ad Acireale, al quale parteciparono tra gli altri l’allora ministro di Grazia e Giustizia, Anna Maria Cancelleri, e l’ex procuratore capo di Catania, Giovanni Salvi. Ecco le parole del vescovo presentando il testo alla stampa: “Chi non ripudia apertamente di appartenere ad un'organizzazione antiumana e, quindi, antievangelica, non può ricevere la celebrazione dei sacramenti né in vita né nell'atto estremo delle esequie”.Ecco il senso dell’iniziativa episcopale: non un atto punitivo o privo di pietà, ma un accorgimento coerente verso chi non ha rinunciato anche pubblicamente alla propria appartenenza criminale. Appunto perché non basta un percorso personale di richiesta della misericordia divina per ottenere il rientro pieno nella comunità ecclesiale: ci vuole anche un atto luminoso di responsabilità. In futuro, le messe di suffragio non saranno tuttavia vietate alla famiglia. In fondo, solo Dio può in ultima istanza decifrare e decidere dell'anima di ciascun individuo.