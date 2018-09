Obbligato dal 6 luglio scorso a stare in casa, così come disposto dal G.I.P. del Tribunale dei Minorenni di Catania, a seguito ad un arresto sempre per droga eseguito dai Carabinieri di Catania Piazza Dante (nell’ambito dell’Operazione “Bivio”), occultava in casa, all’interno di una bambola di pezza, 16 dosi di marijuana pronte ad essere piazzate. Ad insospettire i militari l’eccessivo viavai di giovani da quell’abitazione che li ha indotti a monitorarne i movimenti fino ad ieri sera, quando hanno deciso di entrare e perquisirla. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, dopo la convalida dell’arresto, permarrà in casa così come disposto dall’A.G.