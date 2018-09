sanzioni e ulteriori sprechi di denaro pubblico. Parte da oggi la grande sfida dei rifiuti. Una sfida per gli amministratori ma anche per i cittadini, chiamati a collaborare con le istituzioni per portare la città fuori dal buco nero che, fino a oggi, ha rappresentato il settore.in pieno, e dall'altra, dall'impasse registrata nell'aggiudicare l'appalto settennale. Nelle more che questo venga predisposto nuovamente e mandato in gara - sarebbe la quarta volta - si procede con il cosiddetto "appalto ponte", vinto dalla Dusty per i prossimi 130 giorni, prorogabili. La ditta che ha sede nella zona industriale dovrà, dunque, realizzare il quasi miracolo di quadruplicare, nel giro di poco più di un mese, le misere percentuali, arrivando a sfiorare il 30%, limite minimo imposto dalla Regione per evitare pesanti sanzioni. Riuscendo - e questa potrebbe essere l'aspetto più arduo - a coinvolgere fattivamente la cittadinanza, convincendola della bontà dell'operazione.Pezzino De Geronimo, ritiene fondamentale. "Di certo è una bella sfida - afferma. Non sarà semplice, ma noi ci metteremo tutti i mezzi a disposizione. Abbiamo stilato un piano di comunicazione completo - prosegue - che prevede diverse fasce di età, dai bambini, ai ragazzi, agli adulti e che prevede premialità. Ma che soprattutto attiva - sottolinea - una rete virtuosa con gli utenti". Parte integrante del processo di cambiamento. "È vero che noi chiediamo uno sforzo che costa fatica - spiega - soprattutto a Catania, dove nessuno ha mai creduto che la raccolta differenziata venisse fatta realmente - in parte a ragione - ma è necessario e potrà dare importanti frutti".meno rifiuti in discarica, e quindi la possibilità di utilizzare questi fondi per migliorare i servizi. "Riuscire non sarà semplice - continua - ma abbiamo immaginato alcune modalità per coinvolgere l'utenza". Verranno stipulati accordi specifici con gli esercizi commerciali, gli amministratori di condominio, gli Istituti Scolastici e gli uffici pubblici, nello specifico, "e con tutti coloro - aggiunge - che vorranno spendersi in questo nuovo percorso, per garantire un servizio puntuale e vicino alle esigenze della Città. Non abbiamo la bacchetta magica - precisa - ma dobbiamo smontare l'idea che impara in questa città, cioè che la raccolta differenziata non si faccia".facilissimo da raggiungere. Non solo per il fatto che, la Dusty ha da recuperare i mesi passati, in cui la raccolta dei rifiuti ha fatto acqua, e anche l'ultimo fine settimana, dal momento che domenica mattina i cassonetti erano stracolmi. Ma anche perché le modalità del sistema di raccolta sono le stesse applicate in precedenza, con appena una porzione di territorio servita dal porta a porta e il mantenimento dei cassonetti."Il a sistema organizzativo rimane lo stesso - conferma l'assessore all'Ambiente, Fabio Cantarella - cioè la raccolta porta a porta sarà effettuata soltanto nel 25% del territorio comunale (). E questo - spiega - perché, quando ci siamo insediati, questa gara ponte era già chiusa. In ogni caso - precisa - riusciremo a migliorare le performance e rispetto al passato, potremmo svolgere un servizio con mezzi più moderni e personale adeguato numericamente. E poi, saremo puntuali nel seguire il calendario, metteremo seimila nuovi cassonetti, anche per questi dovrà essere seguito un calendario di conferimento. (). L'obiettivo dell'amministrazione rimane, però, la gara settennale, con la quale il porta a porta sarà esteso a tutto il territorio cittadino. "Abbiamo dato incarico all'Srr - continua il delegato del sindaco Pogliese - e a direttore Biagio Bisignani di redigere il bando, e si sta già lavorando".il Comune dovrà avvicinarsi il più possibile al 30% della raccolta differenziata. Ma per qualcuno, riuscire a centrare l'obiettivo in così poco tempo, soprattutto con il porta a porta limitato al 15% degli utenti, non sarà certo semplice. "Siamo ancora in attesa che il Comune di Catania comunichi i dati sul servizio di raccolta, sulle zone servite dal porta a porta, sui ricavi della raccolta differenziata, sullo stato dei pagamenti della Tari e dell’evasione, sui controlli effettuati e sulle penali applicate alle ditte - afferma il Dirigente Generale Dipartimento Aque e Rifiuti, Salvo Cocina che spiega come, lasciando inalterato l'attuale sistema di raccolta a cassonetti, per quanto si possa migliorare, si potrà arrivare massimo a un 16%. Numeri ancora lontani dal 30%, a maggior ragione del 65% imposto dalla legge.che non prevede il porta a porta in tutta la città, nei cento giorni della durata potrebbe apportare modifiche per allargare la fascia servita. "In ogni caso - conclude Cocina - auguro che la nuova amministrazione possa cambiare concretamente il sistema della raccolta dei rifiuti nella città".