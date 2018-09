della settimana della mobilità sostenibile, ha deciso di chiudere al traffico, per la mattinata, il centro storico. Una porzione della città era interdetta ad auto e motorini, fatta eccezione per disabili e residenti. La Settimana della mobilità sostenibile 2018, che si concluderà il prossimo 22 settembre, ha preso il via proprio ieri, con l'iniziativa “In città senza la mia auto” e una serie di attività messe a punto dal Comune in tre aree cittadine che saranno chiuse al traffico: un'ampia porzione del centro storico e piazza San Francesco d'Assisi, dalle 8 alle 14, e il lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia dalle 15.30 alle 21.30.storcere il naso a qualche esercente. Sicuramente a Roberto Tudisco, titolare di un ristorante e rappresentante della Fipet - la federazione italiana pubblici esercizi e turismo che riunisce alcuni dei gestori dei locali del centro storico - che in un video girato ieri mattina accusa l'assessore Giuseppe Arcidiacono di non aver concordato alcunché con i commercianti e di aver creato un deserto in centro, favorendo i comuni sul mare o quelli etnei.video postati su Facebook e visualizzati da quasi 10 mila persone. Desertifichiamo il centro storico. Bene, continuiamo così". Tudisco accusa l'amministrazione Pogliese di continuità con quella guidata da Enzo Bianco e chiede al sindaco di togliere la delega al centro storico all'assessore Arcidiacono."non si tornerà indietro". "Non si può e non si deve - incalza il delegato del primo cittadino. Riaprire la città alle auto è una cosa negativa anche solo da pensare". Nessun marcia indietro, dunque, assicura Srcidiacono che si sofferma anche sul fatto che la Settimana della mobilità - alla quale la città di Catania partecipa ormai da tempo - sia un'iniziativa europea volta proprio a ridurre il peso dei mezzi privati.e le associazioni, la Lipu, il WWF, Legambiente, che hanno condiviso la manifestazione e i suoi scopi. Dispiace molto - prosegue che esista ancora qualcuno che pensa che i centri urbani debbano essere delle automobili e invasi da rumori e gas di scarico, e non si accorga come questo genere di iniziative sia molto apprezzata, non solo dai turisti. In ogni caso - continua Arcidiacono - l'Amt ha messo a disposizione numerosi mezzi elettrici e la Fce ha attivato il servizio di metropolitana, nonostante fosse domenica"."Non solo non torneremo indietro - conclude - ma amplieremo le zone a traffico limitato per fare di Catania una città sempre più europea.Arcidiacono: