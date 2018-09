Il Sindaco Salvo Pogliese ha, infatti, accolto l’invito ad aderire all’iniziativa “Match it now”, la manifestazione nazionale per la settimana della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, che si aperta sabato scorso in tutta Italia e si concluderà il 22 settembre. “Match it now” ha preso luce e colore nelle principali città italiane che hanno risposto positivamente all’appello per illuminare un edificio o monumento rappresentativo nel corso della Settimana. “Siamo sinceramente grati al Sindaco Pogliese – dichiara il coordinatore del CRT, Bruna Piazza - per la sensibilità manifestata aderendo all’evento “Match it now”, riconosciuto ad oggi quale miglior momento di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, terapia salvavita in molte circostanze patologiche. L’illuminazione di un edificio comunale o di un monumento rappresentativo della cittadinanza rappresenta l’emblema della condivisione dell’importanza della donazione in senso lato. Ribadiamo il nostro grazie – conclude Bruna Piazza - insieme al Centro Nazionale Sangue ed al Centro Nazionale Trapianti, al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), ADMO ed ADOCES”.ossia il 20% del totale dei nuovi donatori in un anno. La scorsa edizione di “Match it now”, è stata individuata dalla “World Marrow Donor Association” (un ente che raggruppa i Registri donatori di midollo osseo a livello globale) quale migliore evento di sensibilizzazione e reclutamento in tutto il mondo.A Catania sabato 22 settembre, giornata conclusiva della manifestazione, sarà allestito un punto informativo in Piazza Stesicoro, dove sarà possibile sottoporsi anche allo screening necessario per diventare donatori di midollo osseo.