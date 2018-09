Vuole i soldi per la droga, picchia e minaccia i familiari: arrestato

La Polizia di stato ha arrestato il catanese R. R. D. (classe ‘81) per il reato di tentata estorsione, lesioni e danneggiamento, pregiudicato per reati specifici tra cui atti persecutori in danno del coniuge e maltrattamenti contro familiari e conviventiIeri, intorno alle 14:15, su disposizione della S.O., personale delle volanti dell’U.P.G.S.P. veniva inviato presso un’abitazione nel quartiere di San Giovanni Galermo ove era stata segnalata una animata lite in famiglia. Sul posto, si accertava che la lite era scaturita a seguito della reiterata richiesta di denaro da parte di R. R. D. ai genitori per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Le vittime dichiaravano che il predetto, a seguito del diniego ricevuto, era andato in escandescenza e, dopo aver rovistato nelle stanze di tutta l’abitazione al fine di reperire il denaro, aveva aggredito verbalmente la madre minacciandola, profferendo le seguenti parole: “A nesciri i soddi! Dammi vinti euru, ca cincu non m’abbastunu! Su non nesci i soddi ta fazzu pavari, ti mettu a casa sutta e supra, ti distrugiu tuttu.” . La madre ribadiva di non avere alcuna disponibilità di denaro, questi, in preda all’ira, aveva cominciato a lanciare contro i familiari oggetti e arredi presenti all’interno dell’abitazione causando diversi danni. Inoltre, lo stesso uscendo dall’abitazione, aveva colpito ripetutamente con una sega in metallo il cofano dell’autovettura del genitore, provocando evidenti danni. Durante le fasi della lite, l’anziana nonna dell’arrestato, nel tentativo di calmare le parti in causa, riportava lesioni e fratture alle dita della mano destra, giudicate guaribili in giorni 30 s.c.. Pertanto, il soggetto veniva tratto in arresto per i reati sopra indicati e, su disposizione del P.M. di turno, veniva associato presso la locale Casa Circondariale di “Piazza Lanza” in attesa della convalida del GIP.