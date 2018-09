Salute, Tanasi: “Né a favore né contro: vaccini sicuri”

Oltre qualunque polemica, in nome delle vaccinazioni sicure e di una corretta informazione in merito, si è svolto il convegno ”Autismo e vaccini: l’altra verità”, promosso da Codacons. L’hotel Nettuno ha accolto relatori autorevoli ma aperti al confronto, profondamente motivati verso la ricerca. Un pubblico di oltre 150 persone, composto in larga parte da famiglie con figli, ha seguito entusiasta i lavori. “Tra i nostri compiti rientra quello informativo, con una particolare attenzione al diritto alla salute: in quest’ottica, stiamo girando l’Italia per sensibilizzare a proposito delle problematiche legate ai vaccini, con uno sguardo specifico sul legame con l’autismo. Ma non siamo ‘No Vax’: abbiamo invece costituito un Comitato per i Vaccini Sicuri”. Così Francesco Tanasi, segretario nazionale dell’associazione a difesa dei consumatori, ha aperto i lavori. “Vogliamo che i cittadini possano conoscere dati certi, studi, pareri favorevoli o contrari: per scegliere in libertà”. Vaccinazioni personalizzate, esami preliminari, eliminazione dei contenuti tossici nei preparati: questi alcuni dei punti portati avanti, malgrado -si è detto- una risposta nulla da parte istituzionale. Sull’illiceità dell’ultima legge sulle vaccinazioni, alla quale si oppone il Comitato di Codacons, si è poi diffuso l’avvocato Carmelo Sardella (che ne presiede la sezione siciliana) : “Un trattamento sanitario non può essere imposto: questo infrange l’etica medica. E il prossimo disegno di legge peggiorerebbe il decreto Lorenzin, non limitando le vaccinazioni a fasce d’età e malattie specifiche ma condizionando al vaccino anche l’ammissione a scuola”.“E’ necessaria una valutazione personalizzata: la somministrazione di più di cinque vaccini monovalenti può di fatto dare reazioni avverse, l’uso indiscriminato potrebbe aprire la strada a patologie più gravi”. Insomma, vaccinarsi sì, ma alle condizioni più corrette per la salute. Fuori dagli interessi di parte: allo scopo, Codacons ha pure pubblicato sul proprio sito una lista di medici, fondazioni ed università italiane finanziati da Glaxo-Smith-Kline, colosso dell’industria farmaceutica e punta di diamante nella produzione dei vaccini. Nell’elenco, l’Istituto Superiore di Sanità. Marilisa Treffiletti, dottoressa in Scienze Statistiche, ha quindi descritto lo stato dei dati di riferimento su vaccinazioni e autismo. La questione sarebbe posta in modo fazioso: “Il problema non è nel vaccino in sé, o nella disputa tra favorevoli e contrari: conta molto il fatto che i pochi dati disponibili non ricevano la dovuta attenzione. E vale la qualità delle rilevazioni, non tanto i dati quantitativi”. La ricerca svolta dalla Treffiletti in un reparto di neuropsichiatria infantile di Palermo, relativa a soggetti affetti da “disturbi dello spettro autistico”, avrebbe rilevato condizioni sconcertanti: “Le cure sono basate su protocolli che nulla hanno di scientifico: su 598 casi mancava l’anamnesi [le informazioni relative alla storia medica del paziente e della famiglia, utili a formulare una diagnosi, ndr]”. Non esisteva, quindi, una raccolta di dati relativi a possibili cause scatenanti dei disturbi autistici: “Tra le condizioni comuni che ho individuato: assunzione di ferro e gastroprotettori da parte delle madri, concepimento con fecondazione in vitro, parto cesareo. I bambini soffrivano di gastroenterite, avevano problemi di suzione e quindi non potevano essere allattati al seno”.R.A.R. (Rilevazione Anamnestica e Ricerca) , che al momento si propone di raccogliere i risultati dei test anticorpali eseguiti prima e dopo le vaccinazioni. In videoconferenza dalla Svizzera, la pediatra Gabriella Lesmo ha ampiamente discusso la necessità effettiva (per cause lavorative, di convivenza o stile di vita) delle vaccinazioni, deplorandone tuttavia l’impiego massivo: “Così non si valutano i rischi specifici, né il rapporto rischi-benefici, men che meno si verifica il successivo stato immunitario: passa l’idea che si tratti di rimedi universali, comunque innocui per la salute”. L’esperienza professionale, oltre che personale, induce la Lesmo a considerare un legame tra vaccinazione esavalente ed autismo: “La storia clinica di più pazienti riporta caratteristiche analoghe, tra le quali spiccano arresto e regressione dello sviluppo evolutivo nell’età corrispondente alle vaccinazioni. I sintomi segnalati dai genitori non vengono solitamente considerati dai medici, neanche se questi peggiorano dopo ogni vaccinazione; e neppure si svolgono analisi durante la fase acuta”. Dario Miedico, epidemiologo e medico legale ha infine criticato l’eccesso presente nella legge del 31 Luglio 2017: “Un obbligo vergognoso: un anno fa esortavo a votare i politici che avevano promesso di opporvisi, quegli stessi che adesso governano ma hanno tradito la nostra fiducia”. Tutt’altro che no-vax, Miedico ha però espresso chiaramente la propria posizione: “Ritengo che i vaccini siano un atto sanitario importante per vari Paesi del mondo, ma poco utili per l’Italia. Poi esistono oltre 600 malattie infettive ed è una follia pensare di potersi vaccinare per tutte”. Non sempre, torna ad affermare il medico, la vaccinazione è innocua: alcune sostanze possono essere tossiche o allergizzanti, mentre non sono mancati casi di encefalopatie e morti infantili entro il primo anno di vita. Una legge del 1992, che peraltro prevede il risarcimento di tali danni “nel rapporto causale tra vaccinazione ed eventi avversi”, sembra non essere applicata facilmente. Risulta difficile, alle condizioni esposte, mantenere una posizione serena sul tema: certo la battaglia d’opinione per un impiego dei vaccini, nel modo più ragionevole per la salute, potrà proseguire solo attraverso un’informazione onesta e documentata.